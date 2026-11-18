Кому призначають грошовий бонус за роки роботи

Українська пенсійна система дозволяє конвертувати додаткові роки офіційної праці у реальні гроші на банківській картці, про що пишуть у Пенсійному фонді України.

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Для громадян, яким виплати призначили до 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Якщо ж вихід на заслужений відпочинок відбувся після цієї дати, вимоги стають жорсткішими: чоловікам потрібно мати понад 35 років страхового стажу, а жінкам – понад 30 років.

Важливо розуміти, що враховуються лише ті періоди, за які роботодавець сплачував страхові внески.

Зверніть увагу! Наявний в особи понаднормовий страховий стаж не може бути обмежений.

Як самостійно розрахувати суму надбавки

За кожен повний рік, відпрацьований понад встановлену норму, пенсія збільшується на 1%. Однак законодавство встановлює жорсткий ліміт: ця сума не може перевищувати 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

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З 1 січня 2026 року цей показник становить 2595 гривень. Відповідно, максимальна вартість одного додаткового року роботи оцінюється у 25,95 гривні.

Що робити працюючим пенсіонерам

Для тих українців, які продовжують офіційно працювати або вести підприємницьку діяльність, правила дещо інші. Їм доплату рахують на основі прожиткового мінімуму, який діяв на момент призначення пенсії.

Важливо! Лише після остаточного звільнення з роботи держава перерахує цю виплату з урахуванням актуальних соціальних стандартів.

Окрім компенсації за тривалу працю, українська система соціального захисту передбачає й інші гарантовані виплати. Найпоширенішою є вікова доплата, яка призначається автоматично.

Громадяни після 70 років отримують додатково 300 гривень, з 75 років ця сума зростає до 456 гривень, а довгожителі старше 80 років мають право на 570 гривень щомісяця.

Головна умова для отримання цих коштів – загальний розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.