Кому назначают денежный бонус за годы работы

Украинская пенсионная система позволяет конвертировать дополнительные годы официальной работы в реальные деньги на банковской карте, о чем сообщают в Пенсионном фонде Украины.

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Для граждан, которым выплаты были назначены до 1 октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Если же выход на заслуженный отдых состоялся после этой даты, требования становятся более жесткими: мужчинам необходимо иметь более 35 лет страхового стажа, а женщинам – более 30 лет.

Важно понимать, что учитываются только те периоды, за которые работодатель уплачивал страховые взносы.

Обратите внимание! Имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен.

Как самостоятельно рассчитать сумму надбавки

За каждый полный год, отработанный сверх установленной нормы, пенсия увеличивается на 1%. Однако законодательство устанавливает жесткий лимит: эта сумма не может превышать 1% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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С 1 января 2026 года этот показатель составляет 2595 гривен. Соответственно, максимальная стоимость одного дополнительного года работы оценивается в 25,95 гривны.

Что делать работающим пенсионерам

Для тех украинцев, которые продолжают официально работать или вести предпринимательскую деятельность, правила несколько иные. Им доплату рассчитывают на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии.

Важно! Только после окончательного увольнения с работы государство пересчитает эту выплату с учетом актуальных социальных стандартов.

Помимо компенсации за длительный трудовой стаж, украинская система социальной защиты предусматривает и другие гарантированные выплаты. Наиболее распространенной является " возрастная надбавка ", которая назначается автоматически.

Граждане после 70 лет получают дополнительно 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а долгожители старше 80 лет имеют право на 570 гривен ежемесячно.

Главное условие для получения этих средств – общий размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен.