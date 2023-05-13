Чи зарахують стаж роботи за кордоном: у ПФУ пояснили щодо нарахування пенсії

Чимало українських пенсіонерів внаслідок війни живуть та працюють за кордоном. Водночас більшість цікавить чи зможуть вони розраховувати при нарахуванні пенсії в Україні на стаж за кордоном.

Робота за кордоном: чи буде нараховуватися стаж

На запитання читача щодо стажу роботи за кордоном, а саме в Естонії, та його зарахування до страхового стажу в Україні в Пенсійному фонді пояснили, що такий стаж враховується. Однак це залежить від країни перебування.

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Моя жінка знаходиться в Естонії під тимчасовим захистом. Офіційно працює. Чи можливий стаж роботи в Естонії зарахувати до страхового стажу в Україні?,

– поцікавився чоловік.

Відповідно до угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення, кожна країна призначає пенсію за стаж, придбаний на своїй території.

Водночас набутий на території кожної із країн стаж враховується при визначенні права на пенсію під час відсутності необхідного страхового стажу.

Скільки отримують українські пенсіонери

Після квітневої індексації у 2023 році середній розмір пенсій зріс до 5 238 гривень. За даними ПФУ на сьогодні виплати становлять:

9,9% пенсіонерів отримує понад 10 тисяч гривень;

23,1% – від 5 тисяч гривень;

15,3% – від 4 до 5 тисяч гривень;

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