Кому доплатять 20% до пенсії
Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що протягом 2023 року в Україні буде проведено декілька індексацій пенсій.
Читайте також Не лише працюючим пенсіонерам: кому ще підвищать виплати цьогоріч
Із 1 березня на коефіцієнт збільшення 1,197 було проіндексовано пенсії, призначені відповідно до законів "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", збільшено розміри мінімальних пенсій з інвалідності військовослужбовцям і постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи,
– відзвітував Капінус.
Він додав, що також зросли виплати для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж.
З 1 липня перерахують пенсії для колишніх держслужбовців, виплати збільшаться на 19,7%.
Деяких українців можуть позбавити пенсії
- Мінфін та Пенсійний фонд запланували масштабну перевірку одержувачів соціальних виплат. Ті, хто її не пройдуть – втратять свою пенсію.
- Перевірятимуть легітимність надання соціальних виплат для пенсіонерів. Зокрема, звернуть увагу на валідацію даних, персональні дані пенсіонерів та правомірність виплати пенсії за законом.
- Пенсії українцям перевірять за наказом "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання".