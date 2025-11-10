Чи зарахують перебування на обліку в центрі зайнятості до стажу для пенсії

Під час призначення пенсії в Україні важливе значення має кількість набутого страхового стажу. Чи враховується до нього період перебування на обліку у центрі зайнятості, розкажемо далі.

Які періоди зараховують до страхового стажу?

До страхового стажу для отримання пенсії зараховуються лише ті періоди, коли людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Починаючи з 1 січня 2004 року, після того, як набрав чинності закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", обов'язковою умовою для зарахування стажу є сплата страхових внесків.

Зауважте! За 24 статтею цього закону, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати – за правилами раніше чинного законодавства.

Чи зараховуються періоди безробіття?

До страхового стажу для призначення пенсії зараховують періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала виплати:

допомогу по безробіттю, окрім одноразової виплати для започаткування власної підприємницької діяльності;

матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Підставою для зарахування до стажу періодів перебування на обліку в центрі зайнятості до 2004 року є записи у трудовій книжці людини, виконані співробітниками центру.

Важливо! Якщо у людини відсутня трудова книжка або записи в ній зроблені неправильно, підтвердити одержання допомоги по безробіттю можна довідкою з центру зайнятості.

Який стаж необхідний для призначення пенсії?

Зауважимо, що вимоги до стажу для виходу на пенсію за віком змінюються, пише ПФУ. У 2025 році вони зросли в порівнянні з торішніми:

Для пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу;

У 63 роки можна вийти на пенсію зі стажем від 22 до 32 років.

А в 65 років потрібно мати від 15 до 22 років стажу для пенсії.

Варто знати! У 2026 році вимоги до стажу для пенсії знову зростуть.

Що робити, якщо стажу не вистачає?