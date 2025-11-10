Укр Рус
10 листопада, 15:54
Чи зарахують перебування на обліку в центрі зайнятості до стажу для пенсії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • До страхового стажу для пенсії зараховуються періоди, коли людина отримувала допомогу по безробіттю та перебувала на обліку в центрі зайнятості.
  • Для підтвердження стажу до 2004 року можуть використовуватися записи в трудовій книжці або довідка з центру зайнятості.

Під час призначення пенсії в Україні важливе значення має кількість набутого страхового стажу. Чи враховується до нього період перебування на обліку у центрі зайнятості, розкажемо далі.

Які періоди зараховують до страхового стажу? 

До страхового стажу для отримання пенсії зараховуються лише ті періоди, коли людина підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ

Починаючи з 1 січня 2004 року, після того, як набрав чинності закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", обов'язковою умовою для зарахування стажу є сплата страхових внесків.

Зауважте! За 24 статтею цього закону, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюється за даними системи персоніфікованого обліку, а до цієї дати – за правилами раніше чинного законодавства. 

Чи зараховуються періоди безробіття? 

До страхового стажу для призначення пенсії зараховують періоди, коли людина перебувала на обліку в центрі зайнятості та отримувала виплати: 

  • допомогу по безробіттю, окрім одноразової виплати для започаткування власної підприємницької діяльності;
  • матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Підставою для зарахування до стажу періодів перебування на обліку в центрі зайнятості до 2004 року є записи у трудовій книжці людини, виконані співробітниками центру. 

Важливо! Якщо у людини відсутня трудова книжка або записи в ній зроблені неправильно, підтвердити одержання допомоги по безробіттю можна довідкою з центру зайнятості.   

Який стаж необхідний для призначення пенсії? 

Зауважимо, що вимоги до стажу для виходу на пенсію за віком змінюються, пише ПФУ. У 2025 році вони зросли в порівнянні з торішніми: 

  • Для пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу;
  • У 63 роки можна вийти на пенсію зі стажем від 22 до 32 років.
  • А в 65 років потрібно мати від 15 до 22 років стажу для пенсії. 

Варто знати! У 2026 році вимоги до стажу для пенсії знову зростуть. 

Що робити, якщо стажу не вистачає? 

  • Українці можуть самостійно докупити страховий стаж, якщо їм бракує необхідного періоду для виходу на пенсію.

  • Вартість одного місяця стажу визначається за сталою формулою – 22% від розміру мінімальної заробітної плати. На сьогодні мінімалка становить 8 000 гривень, тож один місяць страхового стажу обійдеться у 1 760 гривень.

  • Охочі можуть одразу придбати рік стажу. У такому разі доведеться заплатити 21 120 гривень.