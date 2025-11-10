Укр Рус
10 ноября, 15:54
Засчитают ли пребывание на учете в центре занятости в стаж для пенсии

Ирина Гайдук
Основні тези
  • К страховой стаж для пенсии засчитываются периоды, когда человек получал пособие по безработице и состоял на учете в центре занятости.
  • Для подтверждения стажа до 2004 года могут использоваться записи в трудовой книжке или справка из центра занятости.

При назначении пенсии в Украине важное значение имеет количество приобретенного страхового стажа. Учитывается ли в него период пребывания на учете в центре занятости, расскажем далее.

Какие периоды засчитывают в страховой стаж?

В страховой стаж для получения пенсии засчитываются только те периоды, когда человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Начиная с 1 января 2004 года, после того, как вступил в силу закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обязательным условием для зачисления стажа является уплата страховых взносов.

Обратите внимание! По 24 статье этого закона, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а до этой даты – по правилам ранее действующего законодательства.

Засчитываются ли периоды безработицы?

В страховой стаж для назначения пенсии засчитывают периоды, когда человек находился на учете в центре занятости и получал выплаты:

  • пособие по безработице, кроме единовременной выплаты для начала собственной предпринимательской деятельности;
  • материальную помощь во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Основанием для зачисления в стаж периодов пребывания на учете в центре занятости до 2004 года являются записи в трудовой книжке человека, выполненные сотрудниками центра.

Важно! Если у человека отсутствует трудовая книжка или записи в ней сделаны неправильно, подтвердить получение пособия по безработице можно справкой из центра занятости.

Какой стаж необходим для назначения пенсии?

Заметим, что требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту меняются, пишет ПФУ. В 2025 году они выросли по сравнению с прошлогодними:

  • Для пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа;
  • В 63 года можно выйти на пенсию со стажем от 22 до 32 лет.
  • А в 65 лет нужно иметь от 15 до 22 лет стажа для пенсии.

Стоит знать! В 2026 году требования к стажу для пенсии снова вырастут.

Что делать, если стажа не хватает?

  • Украинцы могут самостоятельно докупить страховой стаж, если им не хватает необходимого периода для выхода на пенсию.

  • Стоимость одного месяца стажа определяется по постоянной формуле – 22% от размера минимальной заработной платы. На сегодня минималка составляет 8 000 гривен, поэтому один месяц страхового стажа обойдется в 1 760 гривен.

  • Желающие могут сразу приобрести год стажа. В таком случае придется заплатить 21 120 гривен.