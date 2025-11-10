Засчитают ли пребывание на учете в центре занятости в стаж для пенсии

При назначении пенсии в Украине важное значение имеет количество приобретенного страхового стажа. Учитывается ли в него период пребывания на учете в центре занятости, расскажем далее.

Какие периоды засчитывают в страховой стаж?

В страховой стаж для получения пенсии засчитываются только те периоды, когда человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Начиная с 1 января 2004 года, после того, как вступил в силу закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", обязательным условием для зачисления стажа является уплата страховых взносов.

Обратите внимание! По 24 статье этого закона, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным системы персонифицированного учета, а до этой даты – по правилам ранее действующего законодательства.

Засчитываются ли периоды безработицы?

В страховой стаж для назначения пенсии засчитывают периоды, когда человек находился на учете в центре занятости и получал выплаты:

пособие по безработице, кроме единовременной выплаты для начала собственной предпринимательской деятельности;

материальную помощь во время профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Основанием для зачисления в стаж периодов пребывания на учете в центре занятости до 2004 года являются записи в трудовой книжке человека, выполненные сотрудниками центра.

Важно! Если у человека отсутствует трудовая книжка или записи в ней сделаны неправильно, подтвердить получение пособия по безработице можно справкой из центра занятости.

Какой стаж необходим для назначения пенсии?

Заметим, что требования к стажу для выхода на пенсию по возрасту меняются, пишет ПФУ. В 2025 году они выросли по сравнению с прошлогодними:

Для пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет стажа;

В 63 года можно выйти на пенсию со стажем от 22 до 32 лет.

А в 65 лет нужно иметь от 15 до 22 лет стажа для пенсии.

Стоит знать! В 2026 году требования к стажу для пенсии снова вырастут.

Что делать, если стажа не хватает?