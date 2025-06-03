Вчительська пенсія: коли педагоги можуть вийти на пенсію та за яких умов

Педагоги можуть йти на відпочинок на загальних умовах в 60, 63 чи 65 років. Проте для них також доступний вихід на пенсію за вислугу років.

Пенсія за віком для вчителів

Вчителі мають право вибору, яку пенсію отримувати – за вислугу років або за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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У 2025 році педагоги можуть піти на пенсію за віком з 60 років. Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Пенсія за вислугу років для вчителів

Для виходу на відпочинок за вислугу років необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти віку 55 років. Ці виплати призначають за умови звільнення з посади, яка дає право на даний вид пенсії. У разі повторного працевлаштування на посаду в сфері освіти, виплата пенсії припиняється.

Водночас зберегли право виходу на пенсію незалежно від віку вчителям, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:

станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

10 окладів при виході на пенсію для вчителів

Особам, яким раніше не призначалася будь-яка інша пенсія, зокрема, по інвалідності або за вислугу років, виплачується грошова допомога в розмірі десяти місячних пенсій за умови, що на день досягнення пенсійного віку працівник працював у закладах освіти.

Для призначення 10 окладів людина повинна мати відповідний страховий стаж:

Для чоловіків – 35 років; Для жінок – 30 років.

Таку кількість років слід відпрацювати у конкретних установах, серед яких:

загальноосвітні школи, військові загальноосвітні установи, музичні та художні школи;

міжшкільні навчально-виробничі комбінати;

дитячі будинки, дитячі трудові та виховно-трудові колонії, дитячі приймальні пункти та приймачі-розподільники для неповнолітніх, логопедичні пункти та стаціонари, школи-клініки;

вищі навчальні заклади І-II рівнів акредитації, професійно-технічні навчальні заклади;

дошкільні навчальні заклади всіх типів;

позашкільні навчальні заклади;

Зверніть увагу! Виплата надається один раз станом на день призначення пенсії.