З виходом на пенсію варто почекати: за понаднормовий стаж солідно доплатять

Українці, які отримали право вийти на пенсію, можуть трохи підвищити свої виплати. Проте для цього потрібно буде довше попрацювати.

На скільки можна збільшити свої виплати

Основний розмір пенсії може зрости залежно від додаткового стажу (відстрочки виходу на відпочинок):

Читайте також Яку пенсію по інвалідності ІІ групи отримають українці у травні

якщо відстрочка до 60 місяців – на 0,5% за кожен повний місяць стажу;

якщо відстрочка понад 60 місяців – на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Нарахування таких відсотків починається через місяці після настання пенсійного віку особи.

Наприклад, якщо пенсіонер пропрацював додаткові п’ять років, за кожен рік йому нарахують надбавку у розмірі 6%. У випадку довшої відстрочки надбавка становитиме – 9%.

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється,

– написали у ПФУ.

Куди звернутися

Про своє бажання відстрочити пенсію варто повідомити ПФУ, адже якщо цього не зробити, виплати призначать автоматично. Якщо даних про стаж у ПФУ немає, але українець продовжує працювати й не вимагає призначити пенсію, вважається, що він ухвалив рішення про відстрочку.

Пенсію з відстрочкою призначають: