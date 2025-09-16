Українські військові на пенсії можуть розраховувати на виплати від 40% до 100% від свого грошового забезпечення. Їхній розмір залежить від стану людини та стажу служби.

Який розмір пенсії для військових?

Пенсійне забезпечення для військових визначається законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

За законом, військові після завершення служби можуть отримувати пенсію за вислугу років. Її призначають за таких умов:

вислуга складає не менше 25 років, незалежно від віку військовослужбовця;

військовий звільняється зі служби у 45 років і має 25 років стажу (мінімум 12, 5 років – служба у війську чи МВС).

Претендувати на пенсію за вислугу років можуть пенсіонери, які служили:

у Національній поліції;

в Міністерстві внутрішніх справ;

у Службі судової охорони;

у Державній пожежній охороні;

в Національному антикорупційному бюро;

у Держслужбі спецзв'язку та захисту інформації;

в Бюро економічної безпеки України;

в Податковій міліції;

у Державній кримінально-виконавчій службі;

та в органах і підрозділах цивільного захисту;

Розмір пенсій для військових розраховують на базі його грошового забезпечення під час служби, до якого входять:

оклад за посадою;

військове звання;

надбавка за вислугу років;

інші види грошового забезпечення, окрім одноразових винагород.

Зауважимо, що військові можуть також отримати пенсію по інвалідності, набутої під час служби, або пенсію у зв'язку з втратою годувальника (за наявності непрацездатних членів сім'ї на їх утриманні).

Залежно від виду пенсії військовим нараховують:

за вислугу років – від 50 до 70% грошового забезпечення (залежно від терміну вислуги);

по інвалідності – від 40 до 100% грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);

у разі втрати годувальника – від 30 до 70% грошового забезпечення (на кожну особу).

Варто знати! Щоб отримати пенсію за вислугу років та по інвалідності, військовим необхідно звернутися до Пенсійного фонду через структурний підрозділ відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби.

Пенсії військовим в Україні: що ще потрібно знати?