Хто може отримати військову пенсію

Громадяни, які звільнилися з військової служби, мають право звернутися із заявою на призначення пенсії через відповідні підрозділи міністерств або інших уповноважених органів, передає 24 Канал із посиланням на ПФУ.

Читайте також Якщо немає стажу: коли можна отримати соцпенсію та у якому віці

Таким чином, в українському законодавстві передбачено два основні види пенсій для військовослужбовців: довічна пенсія за вислугу років та пенсія у зв’язку з інвалідністю.

У якому випадку виплату пенсії можуть призупинити Якщо військовий пенсіонер знову вступає на службу, виплата пенсії призупиняється на час проходження служби. Втім, після повторного звільнення розраховується заново, вже з урахуванням повної вислуги років на дату останнього звільнення.

Як оформити пенсію військовослужбовцю

Якщо для призначення пенсії подано не весь пакет документів, спочатку можна надати ті, що є в наявності, а решту вже донести пізніше. Головне, аби наданих документів вистачало для підтвердження права на пенсію, інакше у її призначенні можуть відмовити.

Водночас Пенсійний фонд інформує уповноважений орган про необхідність дооформлення. Додаткові документи слід подати впродовж трьох місяців від дати звернення.

Важливо! Якщо ці документи впливають на розмір пенсії, можливе її донарахування, але не більш як за останні 12 місяців.