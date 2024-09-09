Військова служба та стаж: чи зараховують цей період до пенсії

Чимало чоловіків та жінок залишили свої цивільні професії та приєдналися, або ж були мобілізовані до лав Збройних Сил України. Водночас постає питання: чи зараховуватиметься їм страховий стаж під час військової служби.

Чи зараховується стажу під час військової служби

У законі про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей йдеться про те, що на момент призову на військову службу особа, яка працювала за професією або обіймала посаду, може отримувати згодом пенсію на пільгових умовах.

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Тобто період військової служби зарахується до страхового стажу, а це дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах.

Час проходження військової служби на період війни, який зараховується до стажу роботи, який і дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, не повинен перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пільгову пенсію.

До речі, військовослужбовці можуть вийти на пенсію раніше:

незалежно від віку – якщо є 25 років військової вислуги,

Цікаво! Для льотчиків та підводників – потрібно 20 років.