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Міністерка Оксана Жолнович повідомила, що пенсії українців мають сильно зрости, через проведення пенсійної реформи. Тобто, внаслідок цих дій, виплати можуть сягати орієнтовно 60% від заробітної плати.

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Оксана Жолнович Міністерка соціальної політики Ми робимо фінальні фінансові розрахунки, тому що стартуємо одразу з усією реформою – змінами й в наявну солідарну систему, й обов'язковою накопичувальною системою. Наше завдання – забезпечити людині в майбутньому заміщення 60% заробітку.

Жолнович наголошує, що пенсійна реформа має допомогти відійти від солідарної системи. У теперішній час такий формат неефективний, оскільки в Україні відчутна демографічна криза. Міністерка акцентує на тому, що зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий українець, а це дуже мало.

Впровадження накопичувальної системи, дозволить збільшити солідарну виплату. Аби нововведення діяло ефективно, розрахунки відбуватимуться у балах. А уже це значення щорічно трансформуватиметься у відсоток від середньої зарплати, визначеної в Україні.

При вирахуванні кількості балів до уваги візьмуть такі показники:

кількість сплачених внесків;

кількість відпрацьованих років.

Зверніть увагу! Жолнович висловила сподівання, що у 2025 році пенсії зростуть, завдяки індексації.