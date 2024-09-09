Кого касается это изменение

Министр Оксана Жолнович сообщила, что пенсии украинцев должны сильно вырасти, из-за проведения пенсионной реформы. То есть, в результате этих действий, выплаты могут достигать ориентировочно 60% от заработной платы.

Читайте также Криптобиржа WhiteBIT во второй раз стала партнером TOKEN49 – крупнейшего криптособытия года

Оксана Жолнович Министр социальной политики Мы делаем финальные финансовые расчеты, потому что стартуем сразу со всей реформой – изменениями и в существующую солидарную систему, и обязательной накопительной системой. Наша задача – обеспечить человеку в будущем замещение 60% заработка.

Жолнович отмечает, что пенсионная реформа должна помочь отойти от солидарной системы. В настоящее время такой формат неэффективен, поскольку в Украине ощутимый демографический кризис. Министр акцентирует на том, что сейчас на одного пенсионера приходится один работающий украинец, а это очень мало.

Внедрение накопительной системы, позволит увеличить солидарную выплату. Чтобы нововведение действовало эффективно, расчеты будут происходить в баллах. А уже это значение ежегодно будет трансформироваться в процент от средней зарплаты, определенной в Украине.

При вычислении количества баллов во внимание примут следующие показатели:

количество уплаченных взносов;

количество отработанных лет.

Обратите внимание! Жолнович выразила надежду, что в 2025 году пенсии вырастут, благодаря индексации.