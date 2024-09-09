Засчитывается ли стаж во время военной службы

В законе о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей говорится о том, что на момент призыва на военную службу лицо, которое работало по профессии или занимало должность, может получать впоследствии пенсию на льготных условиях.

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То есть период военной службы засчитывается в страховой стаж, а это дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

Время прохождения военной службы на период войны, который засчитывается в стаж работы, который и дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях, не должен превышать имеющегося стажа работы, что дает право на льготную пенсию.

Кстати, военнослужащие могут выйти на пенсию раньше:

независимо от возраста – если есть 25 лет военной выслуги если есть 25 лет военной выслуги,

Интересно! Для летчиков и подводников – нужно 20 лет.