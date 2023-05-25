Від чого залежить розмір пенсій за інвалідністю

Пенсії за інвалідність для українців нараховуються індивідуально. Є декілька факторів, які впливають на суму виплат.

Які пенсії отримують люди з інвалідністю

Пенсія за інвалідністю на пряму залежить від потенційного розміру пенсії за віком, тобто стажу і зарплати особи. Такі пенсії виплачуються у мінімальних розмірах, тому якщо особа мала низьку зарплатню й припинила працювати через ІІ або ІІІ групу інвалідності, вона отримає ще менше ніж могла б за віком, якби працювала.

Читайте також Чоловікам платять значно більше: які пенсії в Україні

Пенсії за інвалідністю виглядають так:

особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;

особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;

особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

Проте, якщо розрахунковий розмір пенсії за ІІІ групою інвалідності виходить значно меншим за прожитковий мінімум, то до неї доплатять, щоб загальний розмір пенсії був не меншим за мінімальну пенсійну виплату.

У 2023 році мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи зросла до 2760 гривень. Якщо у людини є відповідний стаж роботи (жінки – 30 років, чоловіки – 35) мінімальна виплата автоматично збільшується до 3000, або 3120 гривень, залежно від віку і незважаючи на групу інвалідності.

Нагадаємо! При призначенні пенсії за інвалідністю до стажу додатково зараховується період з дня встановлення інвалідності до дня досягнення особою пенсійного віку.

У яких банках населення найчастіше отримує виплати

Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.

Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є: