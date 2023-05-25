Какие пенсии получают люди с инвалидностью
Пенсия по инвалидности на прямую зависит от потенциального размера пенсии по возрасту, то-есть стажа и зарплаты человека. Такие пенсии выплачиваются в минимальных размерах, поэтому если лицо имело низкую зарплату и прекратило работать через ІІ или ІІІ группу инвалидности, она получит еще меньше, чем могла бы по возрасту, если бы работала.
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Пенсии по инвалидности выглядят так:
- лицам с инвалидностью I группы – 100% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью II группы – 90% пенсии по возрасту;
- лицам с инвалидностью III группы – 50% пенсии по возрасту.
В 2023 году минимальная пенсия для людей с инвалидностью I группы выросла до 2760 гривен. Если у человека есть соответствующий стаж работы (женщины – 30 лет, мужчины – 35) минимальная выплата автоматически увеличивается до 3000 или 3120 гривен, в зависимости от возраста и несмотря на группу инвалидности.
В каких банках население чаще всего получает выплаты
По состоянию на 1 мая 2023 года количество пенсионеров, получающих свои выплаты через Укрпочту, составило 2,3 миллиона, а через банки – 8,3 миллиона.
Самые популярные банки для выплаты пенсий:
- ПриватБанк – 4,6 миллиона человек (55%);
- Сбербанк – 2,9 миллиона человек (39%);
- Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тысячи человек (3,9%);
- Остальные банки – 509,2 тысячи человек (6,1%).