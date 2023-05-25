Які пенсії отримують люди з інвалідністю

Пенсія за інвалідністю на пряму залежить від потенційного розміру пенсії за віком, тобто стажу і зарплати особи. Такі пенсії виплачуються у мінімальних розмірах, тому якщо особа мала низьку зарплатню й припинила працювати через ІІ або ІІІ групу інвалідності, вона отримає ще менше ніж могла б за віком, якби працювала.

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Пенсії за інвалідністю виглядають так:

  • особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;
  • особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
  • особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.

У 2023 році мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи зросла до 2760 гривень. Якщо у людини є відповідний стаж роботи (жінки – 30 років, чоловіки – 35) мінімальна виплата автоматично збільшується до 3000, або 3120 гривень, залежно від віку і незважаючи на групу інвалідності.

У яких банках населення найчастіше отримує виплати

Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.

Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є:

  • ПриватБанк – 4,6 мільйона осіб (55%);
  • Ощадбанк – 2,9 мільйона осіб (39%);
  • Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тисячі осіб (3,9%);
  • Інші банки – 509,2 тисячі осіб (6,1%).