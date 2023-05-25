Які пенсії отримують люди з інвалідністю
Пенсія за інвалідністю на пряму залежить від потенційного розміру пенсії за віком, тобто стажу і зарплати особи. Такі пенсії виплачуються у мінімальних розмірах, тому якщо особа мала низьку зарплатню й припинила працювати через ІІ або ІІІ групу інвалідності, вона отримає ще менше ніж могла б за віком, якби працювала.
Читайте також Чоловікам платять значно більше: які пенсії в Україні
Пенсії за інвалідністю виглядають так:
- особам з інвалідністю I групи – 100% пенсії за віком;
- особам з інвалідністю II групи – 90% пенсії за віком;
- особам з інвалідністю III групи – 50% пенсії за віком.
У 2023 році мінімальна пенсія для людей з інвалідністю І групи зросла до 2760 гривень. Якщо у людини є відповідний стаж роботи (жінки – 30 років, чоловіки – 35) мінімальна виплата автоматично збільшується до 3000, або 3120 гривень, залежно від віку і незважаючи на групу інвалідності.
У яких банках населення найчастіше отримує виплати
Станом на 1 травня 2023 року кількість пенсіонерів, які отримують свої виплати через Укрпошту, становила 2,3 мільйона, натомість через банки – 8,3 мільйона.
Найпопулярнішими банками для виплати пенсій є:
- ПриватБанк – 4,6 мільйона осіб (55%);
- Ощадбанк – 2,9 мільйона осіб (39%);
- Райффайзен Банк "Аваль" – 326,4 тисячі осіб (3,9%);
- Інші банки – 509,2 тисячі осіб (6,1%).