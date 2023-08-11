Як українцям отримати пенсію за кордоном у найближчому відділенні пошти
Джерело:Телеграм Тараса Мельничука
Значна кількість пенсіонерів звикли отримувати пенсію на Укрпошті. Після виїзду за кордон цей процес став неможливим. Кабмін знайшов рішення.
Як отримати гроші на пошті за кордоном
Понад 2 мільйони українців звикли отримувати пенсію на Укрпошті. З початку повномасштабного вторгнення деякі з них були вимушені виїхати за кордон. Кабмін запровадив можливість отримувати пенсію на пошті і тим, хто виїхав за межі України.
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Кошти будуть надсилатися міжнародним поштовим переказом.
Послуга буде доступна у період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення чи скасування, проте не більш як два роки з дня запровадження ініціативи.
Передбачено можливість за бажанням одержувача на підставі заяви, отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародним поштовим переказом в країні його перебування.
Раніше пенсіонери за кордоном отримували гроші виключно на карту.
Розмір пенсій в Україні зараз
Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Після перерахунку розмір мінімальної пенсії для деяких пенсіонерів зріс з 2 100 гривень до 2 520 гривень.
Скільки отримують українські пенсіонери:
- 0, 6% пенсіонерів мають – 1 227,80 гривень пенсії;
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
- 10,4% – понад 10 000 гривень на місяць.