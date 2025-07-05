Хто може втратити пенсію за три місяці і як цього уникнути

В Україні деякі пенсіонери можуть втратити виплати за три місяці. Щоб цього не сталося, необхідно уважно виконувати вимоги пенсійного законодавства.

Хто може втратити пенсію за три місяці

Українці мають подати заяву про призначення їм пенсійних виплат протягом 90 днів з моменту досягнення пенсійного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Пенсіонеру, який звернеться до Пенсійного фонду протягом трьох місяців, виплати нарахують з дати, що настає за днем досягнення пенсійного віку. В іншому випадку нарахування погнуться лише з дня подачі заяви.

Якщо українець вийшов на пенсію за віком 15 травня 2025 року, то йому слід подати заяву до ПФУ до 12 серпня. Тоді пенсійні виплати розпочнуться з 16 травня.

Якщо пенсіонер подасть документи до ПФУ 20 серпня, то втратить пенсію за три місяці, а виплати розпочнуться лише з кінця серпня.

Варто знати! Датою подання заяви до ПФУ вважається день, коли відомство отримало всі необхідні документи для оформлення пенсії, а не час першого візиту до сервісного центру фонду.

Як оформити пенсію за віком

Оформити пенсію за віком в Україні можна двома способами:

у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, незалежно від місця проживання;

через електронний вебпортал ПФУ, але для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис.

Одної заяви для оформлення пенсії недостатньо. Потрібно подати низку документів:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

документи про страховий стаж (трудову книжку, диплом для тих, хто навчався на денній формі, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей);

довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд до липня 2000 року (за бажанням пенсіонера);

документи, які засвідчують особливий статус особи, якщо такий наявний.

Варто знати! На пенсію за віком у 2025 році українці можуть вийти, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.