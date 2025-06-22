Оформлення пенсії: довідку про зарплату з якого року потрібно подавати

Під час оформлення пенсії за віком в українців може виникати питання, чи обов’язково потрібно надавати довідку про заробітну плату за період до липня 2000 року. У ПФУ розповіли про особливості й правила.

Чи потрібна довідка про зарплату до 2000 року

При обчисленні пенсії враховується заробіток людини за всі періоди страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року за даними реєстру застрахованих осіб, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Довідка про заробіток за будь-які 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року може подаватись за бажанням заявника. Наприклад, якщо в цей період була висока зарплата або мала місце робота за сумісництвом, то за наявності відповідних довідок буде врахована зарплата і за період до 1 липня 2000 року.

Обов’язково довідка подається лише у випадку, якщо після 1 липня 2000 року особа набула менше п’яти років страхового стажу.

Таку довідку видає підприємство, установа або організація, де працювала людина, на підставі особових рахунків, платіжних відомостей або інших документів про нараховану заробітну плату. Довідку може надати правонаступник підприємства, установи, організації або архівна установа.

Які умови виходу на пенсію за віком у 2025 році

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років. Це зможуть зробити люди, які досягли:

60 років – стаж не менше 32 років;

63 років – стаж 22-32 років;

65 років – стаж 15-22 років.

Зауважте! Якщо зарплата за період до липня 2000 року є невисокою порівняно із заробітною платою після цієї дати, – вона буде врахована та не вплине на обчислення пенсії.