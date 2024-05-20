Як перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком

Громадяни України, що отримують пенсію за вислугу років, можуть перейти на пенсію за віком після досягнення відповідного віку. Загалом, закон дозволяє вибрати один із кількох видів пенсій: за інвалідністю, за віком чи за втратою годувальника.

Спеціальні види пенсій в Україні

Працівникам освітніх установ, медичних закладів, військовослужбовцям, державним службовцям та співробітникам інших силових структур призначають пенсії за вислугу років, що включають певні пільги.

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Особи, які отримують пенсію за вислугу років, можуть звернутися за призначенням пенсії за віком на загальних підставах після досягнення необхідного віку та стажу. Зміна типу пенсії проводиться з дня подачі заяви.

Додатково, якщо пенсіонер продовжував працювати після призначення пенсії за вислугу років, то при переході на пенсію за віком можливе врахування набутого після цього додаткового стажу та заробітку.

Важливо знати, що пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років та продовжують працювати на посадах, що дають право на таку пенсію, не отримують виплат у цей період.

Як проводиться розрахунок для працюючих пенсіонерів

Для військовослужбовців передбачений виняток, який дозволяє одночасно отримувати пенсію та грошове забезпечення впродовж періоду роботи. Після досягнення пенсійного віку та переходу на пенсію за віком, вони можуть одержувати як пенсію, так і заробітну плату.

Якщо пенсіонер після призначення пенсії за вислугу років не працював, розрахунок пенсії за віком проводиться на основі даних пенсійної справи. У такому разі змінюється лише показник середньої заробітної плати по країні, який використовується для обчислення пенсії.

Проте, якщо особа продовжувала працювати після призначення пенсії за вислугу років, при переведенні на пенсію за віком враховуються додатковий стаж та заробіток, здобуті після цього моменту.

Це може збільшити коефіцієнт страхового стажу та індивідуальний коефіцієнт заробітної плати, що впливає на розмір пенсійних виплат.

Чи вигідно переходити на пенсію за віком

Пенсіонерам, які бажають перейти з пенсії за вислугу років на пенсію за віком, важливо знати про свої права, щоб отримати справедливі виплати.

Згідно із законодавством, при переході на пенсію за віком має бути використаний показник середньої заробітної плати в країні за останні три роки перед зверненням за пенсією. Правильне застосування цього показника може значно збільшити розмір пенсії, іноді на 30-60 відсотків.

Тож, якщо пенсіонеру нараховують необґрунтовані виплати, можна звертатися до суду чи правозахисників.

Як перейти на пенсію за віком

Щоб перейти на пенсію за віком, необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України за місцем проживання з відповідними документами або подати заяву онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду або за допомогою додатку "Дія".

Процедура призначення пенсії є безкоштовною і зазвичай триває до 10 днів.

Необхідні документи для призначення пенсії за віком включають: