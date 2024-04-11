Як нараховується пенсія за віком: пояснення ПФУ
Джерело:ПФУ
Пенсія в Україні визначається за формулою, яка бере до уваги заробітну плату та страховий стаж. Основою для розрахунку є середня зарплата в країні, ставка заробітної плати особи, а також страховий стаж.
Розрахунок пенсії за віком виконується за формулою:
Розмір середньої зарплати х індивідуальний коефіцієнт зарплати х коефіцієнт страхового стажу = розмір пенсії.
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Коефіцієнт заробітної плати
Середня заробітна плата по Україні – це індикатор, який визначається офіційно і відображає середньорічний дохід громадян.
Далі ця сума використовується для обчислення індивідуальної пенсії з урахуванням коефіцієнта заробітної плати та коефіцієнта страхового стажу особи.
Що таке коефіцієнт заробітної платиКоефіцієнт заробітної плати особи — це співвідношення середньої зарплати особи до середньої зарплати по країні за 3 роки перед призначенням пенсії. Для прикладу, якщо особа заробляє вдвічі більше від середньої зарплати по країні, її коефіцієнт буде рівний 2.
Отже, для обчислення коефіцієнта заробітної плати потрібно:
- Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед зверненням за пенсією.
- Визначити середню заробітну плату в Україні за ці ж три роки.
- Розділити середньорічну заробітну плату особи на середньорічну заробітну плату по країні.
Результатом буде коефіцієнт заробітної плати, який використовується у формулі розрахунку пенсії. Якщо середня заробітна плата особи вища за середню зарплату по країні, коефіцієнт буде більше одиниці. Якщо нижча — відповідно менше одиниці.
Коефіцієнт страхового стажу
Коефіцієнт страхового стажу — важливий аспект обчислення пенсії, який заснований на загальному часі, протягом якого особа сплачувала страхові внески.Зауважте! У 2024 році мінімальний страховий стаж для призначення пенсії становить 35 років для жінок і 25 років для чоловіків.
Коефіцієнт страхового стажу для розрахунку пенсії в Україні визначається на основі загальної кількості повних років, протягом яких застрахована особа сплачувала страхові внески.
Ось як можна розрахувати цей коефіцієнт:
- Вирахувати загальну кількість повних років страхового стажу.
- Поділити цю кількість років на мінімально необхідний страховий стаж для призначення пенсії, який встановлено законодавством.
Наприклад, якщо для призначення пенсії вимагається мінімальний страховий стаж у 35 років, то страховий стаж особи в 35 років буде мати коефіцієнт 1. Якщо страховий стаж складає 40 років, то коефіцієнт буде розраховуватися як 40/35, що дорівнює приблизно 1,14.