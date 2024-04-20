Розрахунок пенсії за віком: що потрібно знати у 2024 році

Українці можуть самостійно розрахувати свою пенсію, для цього непотрібно звертатися у ПФУ. Необхідно лише скористатись визначеними формулами.

Як розраховується пенсія за віком

Для визначення пенсії за віком використовується універсальна формула. Щоб нею скористатися необхідно розрахувати декілька величин.

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Зараз пенсія за віком визначається як коефіцієнт заробітної плати помножений на коефіцієнт страхового стажу: П = ЗП х КС

Для визначення цих величин є інші формули. Зокрема коефіцієнт страхового стажу розраховується так: КС = (СМ х ВС) / (100% х 12)

Розшифровка вказаних абревіатур:

"КС" – коефіцієнт страхового стажу;

"СМ" – сума місяців страхового стажу;

"ВС" – величина оцінки страхового стажу за 1 рік.

Як розрахувати коефіцієнт заробітної плати

Сума місяців страхового стажу – час роботи особи, протягом якого сплачувались страхові внески.

Фактично коефіцієнт заробітної плати розраховується як співвідношення середньої зарплати особи до середньої виплати по всій країні. Для цього, беруться показники за 3 роки перед призначенням пенсії.

До прикладу, уявимо, що громадянин мав виплати 30 тисяч гривень, а середня зарплата в Україні 15 тисяч гривень. У такому випадку, коефіцієнт становить 2.

Тобто для розрахунків потрібно: