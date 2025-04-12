12 квітня, 19:05
Розрахунок пенсії за віком: як це правильно зробити українцям
Основні тези
- Розмір пенсії за віком залежить від страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
- Формула розрахунку пенсії: П = Зп х Кс, де Зп - заробітна плата, Кс - коефіцієнт страхового стажу.
Розмір пенсії за віком визначається індивідуально. Зокрема він залежить від страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.
Як українцям правильно розрахувати пенсію за віком
Це право визначається Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Пенсія розраховується за такою формулою: П = Зп х Кс, де:
- П – розмір пенсії (у гривнях);
- Зп – заробітна плата застрахованої особи, яка визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, (у гривнях);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону.
Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за
формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де:
- См – сума місяців страхового стажу;
- Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на
Зверніть увагу! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.