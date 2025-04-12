Розрахунок пенсії за віком: як це правильно зробити українцям

Розмір пенсії за віком визначається індивідуально. Зокрема він залежить від страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Як українцям правильно розрахувати пенсію за віком Це право визначається Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ. Читайте також Деякі українці можуть отримати суттєву доплату до пенсії Пенсія розраховується за такою формулою: П = Зп х Кс, де: П – розмір пенсії (у гривнях);

Зп – заробітна плата застрахованої особи, яка визначена відповідно до статті 40 Закону, з якої обчислюється пенсія, (у гривнях);

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначений відповідно до статті 25 Закону. Коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи, визначається за

формулою: Кс = См х Вс (100 % х 12), де: См – сума місяців страхового стажу;

Вс – величина оцінки одного року страхового стажу у відсотках (на Зверніть увагу! Коефіцієнт страхового стажу не може перевищувати 0,75, а з урахуванням підземного стажу та роботи за Списком № 1 – 0,85.