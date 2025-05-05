Пенсія за вислугу років: чи продовжать її виплачувати після мобілізації

В Україні чимало осіб отримують пенсію за вислугу років. Однак бувають випадки, коли таку людину можуть мобілізувати до війська.

Виплата пенсії після мобілізації на службу

Проте призов на військову службу не впливає на пенсію, і виплату продовжують надавати, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Про це йдеться у частині три статті 2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Він визначає, що пенсіонерам з-поміж військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим законом, у разі призову їх на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, виплата пенсій не припиняється.

Зокрема її продовжують надавати й тим українцям, хто уклав новий контракт на проходження військової служби під час дії особливого періоду:

до Збройних Сил України;

інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

органів та підрозділів цивільного захисту.

Зауважте! Пенсія надається на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичного звільнення.