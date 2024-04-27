Як нараховують пенсію після смерті чоловіка або дружини

Пенсію за втратою годувальника можуть отримати члени сім'ї померлого, який утримував їх. Однак для цього потрібно відповідати деяким критеріям, а також, підготувати відповідні документи.

Хто може отримати пенсію після втрати чоловіка чи дружини

Пенсію за втратою годувальника призначають усім членам сім'ї, які були на утриманні померлого й вважалися непрацездатними. Розмір на одного непрацездатного члена становить 50% від пенсії померлого. А на двох та більше непрацездатних членів сім’ї – 100%, що розподіляється рівними частками між усіма.

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Пенсію за втратою годувальника виплачують до того моменту, поки член сім'ї є непрацездатним. А тим, хто досяг пенсійного віку – довічно.

Серед тих, хто може вважатися непрацездатним, є такі категорії:

Чоловік або дружина, батьки, але якщо вони мають інвалідність або старші 65 років.

Діти до 18 років, або старші, якщо мають інвалідність з дитинства. Діти, які навчаються, можуть отримувати пенсію до 23 років.

Особа, яка доглядає за дітьми померлого до 8 років, незалежно від її віку та працездатності.

Які категорії можуть бути на утриманні годувальника

Чоловік або дружина.

Батьки.

Діти (включаючи усиновлених) до 18 років або старші, якщо вони мають інвалідність з дитинства.

Діти, які навчаються за денною формою, до 23 років.

Пасинки та падчерки, якщо вони не отримують аліментів від батьків.

Особи, які доглядають за дитиною (дітьми) померлого до 8 років.

Члени сім'ї померлого, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого.

Пенсія за втратою годувальника складає від 30 до 70% від грошового забезпечення померлого для військовослужбовців. Розмір має становити не менше двох прожиткових мінімумів.Отримати пенсію за втратою годувальника можна після подання заяви до територіального органу ПФУ.

Для цього процесу потрібні такі документи: заява про призначення пенсії, паспорт та ідентифікаційний код заявника, документ, що підтверджує місце проживання, трудова книжка або пенсійне посвідчення померлого, документ про утримання заявника померлим, довідка про склад сім'ї або свідоцтво про шлюб та свідоцтво про смерть померлого.