Кто может получить пенсию после потери мужа или жены
Пенсию по потере кормильца назначают всем членам семьи, которые были на содержании умершего и считались нетрудоспособными. Размер на одного нетрудоспособного члена составляет 50% от пенсии умершего. А на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100%, что распределяется равными долями между всеми.
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Среди тех, кто может считаться нетрудоспособным, есть такие категории:
- Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.
- Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.
- Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.
Какие категории могут быть на иждивении кормильца
- Супруг или супруга.
- Родители.
- Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.
- Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.
- Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.
- Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.
- Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.
Для этого процесса нужны такие документы: заявление о назначении пенсии, паспорт и идентификационный код заявителя, документ, подтверждающий место жительства, трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего, документ о содержании заявителя умершим, справка о составе семьи или свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.