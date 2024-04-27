Кто может получить пенсию после потери мужа или жены

Пенсию по потере кормильца назначают всем членам семьи, которые были на содержании умершего и считались нетрудоспособными. Размер на одного нетрудоспособного члена составляет 50% от пенсии умершего. А на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100%, что распределяется равными долями между всеми.

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Обратите внимание! Пенсию по потере кормильца выплачивают до того момента, пока член семьи является нетрудоспособным. А тем, кто достиг пенсионного возраста – пожизненно.

Среди тех, кто может считаться нетрудоспособным, есть такие категории:

Муж или жена, родители, но если они имеют инвалидность или старше 65 лет.

Дети до 18 лет, или старше, если имеют инвалидность с детства. Дети, которые учатся, могут получать пенсию до 23 лет.

Лицо, которое ухаживает за детьми умершего до 8 лет, независимо от его возраста и трудоспособности.

Обратите внимание! Пенсия по потере кормильца составляет от 30 до 70% от денежного обеспечения умершего для военнослужащих. Размер должен составлять не менее двух прожиточных минимумов.

Какие категории могут быть на иждивении кормильца

Супруг или супруга.

Родители.

Дети (включая усыновленных) до 18 лет или старше, если они имеют инвалидность с детства.

Дети, которые учатся на дневной форме, до 23 лет.

Пасынки и падчерицы, если они не получают алиментов от родителей.

Лица, которые ухаживают за ребенком (детьми) умершего до 8 лет.

Члены семьи умершего, которые не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего.

Важно! Получить пенсию по потере кормильца можно после подачи заявления в территориальный орган ПФУ.

Для этого процесса нужны такие документы: заявление о назначении пенсии, паспорт и идентификационный код заявителя, документ, подтверждающий место жительства, трудовая книжка или пенсионное удостоверение умершего, документ о содержании заявителя умершим, справка о составе семьи или свидетельство о браке и свидетельство о смерти умершего.