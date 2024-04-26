Кому повысят пенсию с 1 мая
Пенсионеры, достигшие возраста от 70 лет и более могут рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая.
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Стоит добавить, что такое повышение произойдет только для тех, чей размер выплат не достигает 10 340,35 гривны.
Какие размеры надбавок
Размер будет зависеть от возраста пенсионерам, а именно:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен,
- от 75 до 79 лет – 456 гривен,
- свыше 80 лет – 570 гривен.
Доплаты за дополнительный стаж
Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на доплаты за дополнительный стаж.
- Доплаты рассчитываются за каждый год работы, выполненный сверх законодательно необходимого минимума.
- Право на получение имеют мужчины при наличии более 35 лет стажа, и женщины со стажем в более 30 лет.
- Вычисляют доплату на основе прожиточного минимума – если размер пенсии пенсионера превышает этот минимум. Если же пенсия ниже минимальной выплаты, размер доплаты будет пропорционально меньше.
- Кроме того, доплата работающим пенсионерам за сверхурочный стаж будет пересчитана только после их увольнения.