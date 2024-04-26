Кому повысят пенсию с 1 мая

Пенсионеры, достигшие возраста от 70 лет и более могут рассчитывать на повышение пенсии с 1 мая.

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Стоит добавить, что такое повышение произойдет только для тех, чей размер выплат не достигает 10 340,35 гривны.

Интересно! Надбавки пенсионеры получат на месяц после достижения соответствующего возраста, позволяющего на них претендовать.

Какие размеры надбавок

Размер будет зависеть от возраста пенсионерам, а именно:

от 70 до 74 лет – 300 гривен,

– 300 гривен, от 75 до 79 лет – 456 гривен,

– 456 гривен, свыше 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! С 1 апреля для пенсионеров, продолжающих работать и приобретших стаж в последние два года, состоялся автоматический перерасчет пенсий. Однако эти выплаты пенсионеры смогут получить только в июне.

Доплаты за дополнительный стаж