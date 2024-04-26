Кому підвищать пенсію з 1 травня

Пенсіонери, які досягли віку від 70 років та більше можуть розраховувати на підвищення пенсії з 1 травня.

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Варто додати, що таке підвищення відбудеться лише для тих, чий розмір виплат не досягає 10 340,35 гривні.

Цікаво! Надбавки пенсіонери отримають на місяць після досягнення відповідного віку, що дозволяє на них претендувати.

Які розміри надбавок

Розмір залежатиме від віку пенсіонерам, а саме:

від 70 до 74 років – 300 гривень,

– 300 гривень, від 75 до 79 років – 456 гривень,

– 456 гривень, понад 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! З 1 квітня для пенсіонерів, що продовжують працювати та набули стаж в останні два роки, відбувся автоматичний перерахунок пенсій. Однак ці виплати пенсіонери зможуть отримати аж у червні.

Доплати за додатковий стаж