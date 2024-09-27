Урізані пенсії в жовтні: хто може недоотримати гроші
27 вересня 2024, 17:56Читать новость на русском
Деякі пенсіонери мають обмежений час, щоб звернутися до ПФУ аби повідомити про зміни у своєму житті. Якщо цього не зробити, можна втратити гроші.
Хто втратить пенсію у жовтні
Українські пенсіонери мають обов'язково повідомляти ПФУ про наступні зміни у своєму житті:
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- отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
- отримання нового паспорта у разі втрати старого;
- зміну прізвища, ім’я, по батькові;
- отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);
- зміна постійного місця реєстрації;
- працевлаштування чи звільнення з роботи.
Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Якщо ПФУ дізнається про порушення цієї вимоги, він може щомісяця утримувати близько 20% пенсії українців. Проте це стосується лише тих, хто незаконно отримував більшу пенсію ніж мав.