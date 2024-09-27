Хто втратить пенсію у жовтні

Українські пенсіонери мають обов'язково повідомляти ПФУ про наступні зміни у своєму житті:

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  • отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;
  • отримання нового паспорта у разі втрати старого;
  • зміну прізвища, ім’я, по батькові;
  • отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);
  • зміна постійного місця реєстрації;
  • працевлаштування чи звільнення з роботи.

Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Якщо ПФУ дізнається про порушення цієї вимоги, він може щомісяця утримувати близько 20% пенсії українців. Проте це стосується лише тих, хто незаконно отримував більшу пенсію ніж мав.