Хто втратить пенсію у жовтні

Українські пенсіонери мають обов'язково повідомляти ПФУ про наступні зміни у своєму житті:

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отримання ID-картки замість паспорта старого зразка;

отримання нового паспорта у разі втрати старого;

зміну прізвища, ім’я, по батькові;

отримання нового реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНУКПП);

зміна постійного місця реєстрації;

працевлаштування чи звільнення з роботи.

Нагадаємо! Це регулюється статтею 16 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Якщо ПФУ дізнається про порушення цієї вимоги, він може щомісяця утримувати близько 20% пенсії українців. Проте це стосується лише тих, хто незаконно отримував більшу пенсію ніж мав.