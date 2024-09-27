Кто потеряет пенсию в октябре
Украинские пенсионеры должны обязательно сообщать ПФУ о следующих изменениях в своей жизни:
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- получение ID-карты вместо паспорта старого образца;
- получение нового паспорта в случае утери старого;
- изменение фамилии, имени, отчества;
- получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);
- изменение постоянного места регистрации;
- трудоустройство или увольнение с работы.
Напомним! Это регулируется статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Если ПФУ узнает о нарушении этого требования, он может ежемесячно удерживать около 20% пенсии украинцев. Однако это касается только тех, кто незаконно получал большую пенсию чем имел.