Кто потеряет пенсию в октябре

Украинские пенсионеры должны обязательно сообщать ПФУ о следующих изменениях в своей жизни:

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получение ID-карты вместо паспорта старого образца;

получение нового паспорта в случае утери старого;

изменение фамилии, имени, отчества;

получение нового регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП);

изменение постоянного места регистрации;

трудоустройство или увольнение с работы.

Напомним! Это регулируется статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Если ПФУ узнает о нарушении этого требования, он может ежемесячно удерживать около 20% пенсии украинцев. Однако это касается только тех, кто незаконно получал большую пенсию чем имел.