Нова пенсійна система

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що запуск нової солідарної системи відбудеться менш ніж через рік.

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Оксана Жолнович Міністр соціальної політики України Я впевнена, що нова солідарна система запрацює з липня 2025 року, і одразу після закінчення війни розпочнеться робота і накопичувальної обов'язкової пенсійної системи.

Тож нова система включатиме базову і страхову пенсію на основі балів і розміру внесків.

Нагадаємо! Раніше заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак розповідала, що реформа уже готова і знаходиться на розгляді у Міністерстві фінансів. Раніше нові правила хотіли ввести лише у 2026 році.

У заяві, зробленій у жовтні 2023 року, Оксана Жолнович повідомила, що уряд планує підготувати необхідну інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року. Однак вона застерегла, що впровадження цієї системи може затягнутися до завершення війни, що триває.