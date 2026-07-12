Пенсію можуть не призначити: кому буде недостатньо 18 років стажу

У 2026 році українці з 18 роками страхового стажу не зможуть вийти на пенсію за віком у 60 років. Право на виплати вони матимуть значно пізніше.

Коли можна вийти на пенсію зі стажем 18 років

Пенсійний вік в Україні залишається незмінним, однак кількість необхідного страхового стажу щороку змінюється, пише ПФУ.

Саме від цього показника залежить, чи зможе людина оформити соцвиплату у 60, 63 або 65 років. У 2026 році для призначення пенсії за віком потрібно мати:

у 60 років – щонайменше 33 роки страхового стажу;

у 63 роки – від 23 до 33 років стажу;

у 65 років – від 15 до 23 років стажу.

Тобто людина, яка накопичила лише 18 років страхового стажу, не матиме права на пенсію у 60 чи 63 роки. Оформити виплати вона зможе після 65 років.

Якщо ж страховий стаж становить менш ніж 15 років, пенсію за віком призначити не зможуть. У такому випадку громадянин може скористатися можливістю добровільної участі у системі пенсійного страхування та сплатити внески, щоб збільшити свій стаж.

Водночас навіть після досягнення 65 років важливо мати мінімально необхідні 15 років страхового стажу. Якщо цієї вимоги немає, людина може претендувати не на пенсію за віком, а на державну соціальну допомогу.

До слова, 2 595 гривень – це мінімальна пенсія в Україні. Але її отримують не всі. Для того, аби отримати виплату, чоловік повинен мати 35 років страхового стажу, а жінка – 30 років. А найбільша межа виплати – це десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Тобто 25 950 гривень.

Хто може вийти на пенсію до 60 років

Право на дострокове призначення пенсії за віком визначене статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Серед тих, хто може скористатися цією можливістю, – учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України.

Для чоловіків після 55 років потрібно 25 років страхового стажу, а для жінок після 50 років – 20 років стажу. Право вийти на відпочинок раніше також мають багатодітні матері, які народили п'ятьох або більше дітей.

Для цього треба досягти 50-річного віку та мати не менше 15 років страхового стажу.