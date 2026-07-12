Когда можно выйти на пенсию со стажем 18 лет

Пенсионный возраст в Украине остается неизменным, однако количество необходимого страхового стажа ежегодно меняется, пишет ПФУ.

Именно от этого показателя зависит, сможет ли человек оформить социальную выплату в 60, 63 или 65 лет. В 2026 году для назначения пенсии по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет – не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года – от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет – от 15 до 23 лет стажа.

То есть человек, накопивший всего 18 лет страхового стажа, не будет иметь права на пенсию в 60 или 63 года. Оформить выплаты он сможет после 65 лет.

Если же страховой стаж составляет менее 15 лет, пенсию по возрасту назначить не смогут. В таком случае гражданин может воспользоваться возможностью добровольного участия в системе пенсионного страхования и уплатить взносы, чтобы увеличить свой стаж.

В то же время даже после достижения 65 лет важно иметь минимально необходимые 15 лет страхового стажа. Если этого требования нет, человек может претендовать не на пенсию по возрасту, а на государственную социальную помощь.

К слову, 2 595 гривен – это минимальная пенсия в Украине. Но ее получают не все. Для того чтобы получить выплату, мужчина должен иметь 35 лет страхового стажа, а женщина – 30 лет. А максимальный размер выплаты – это десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. То есть 25 950 гривен.

Кто может выйти на пенсию до 60 лет

Право на досрочное назначение пенсии по возрасту определено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Среди тех, кто может воспользоваться этой возможностью, – участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины.

Для мужчин после 55 лет требуется 25 лет страхового стажа, а для женщин после 50 лет – 20 лет стажа. Право выйти на пенсию раньше также имеют многодетные матери, родившие пятерых или более детей.

Для этого необходимо достичь 50-летнего возраста и иметь не менее 15 лет страхового стажа.