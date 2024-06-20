Пенсіонеру можуть зменшити пенсію: за яких умов це трапляється

Бувають випадки, коли пенсіонери скаржаться на зменшення пенсійних виплат. Варто зауважити, що таке справді може траплятися, втім лише за певних обставин.

Чи можуть зменшити пенсію

Як розповідає 24 Каналу експерт Сергій Коробкін, є декілька ситуацій, коли пенсіонеру можуть зменшити розмір його виплат.

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Зазвичай, такі ситуації пов'язані з невчасним оновленням інформації в пенсійній справі особи, як-от працевлаштування на роботу.

Сергій Коробкін Експерт з питань щодо пенсійного забезпечення Насамперед треба розбиратися що там з пенсійною справою та чому Пенсійний фонд так зробив. Водночас інколи рішення про зменшення виплат стає зрозумілим і логічним.

Які трапляються ситуації

Серед прикладів, які навів Коробкін, є нещодавня "плутанина" з автоматичним перерахунком для пенсіонерів, які працюють.

Перерахунок теоретично було зроблено ще з квітня, однак суму підвищення фактично можна було отримати аж у червні.

Як пояснюють в Пенсійному фонді, до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли саме у травні, а не у квітні. Відтак вже у червні пенсіонери мають отримати збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Припустимо, пенсія збільшилась на 200 гривень, й людині в червні додали до основної пенсії десь 600 гривень: 200 гривень за квітень, борг, який сформувався у травні, – це ще 200 гривень та плюс ще одні 200 гривень. У липні ж особа отримає вже чистий розмір пенсії без доплат, тобто розмір буде на 200 гривень більший, ніж в травні, але менший, ніж у червні. За таких умов може здатися, що пенсія нібито зменшилася,

– пояснює Коробкін.

Є ситуації, коли пенсіонер вважається таким, що не працює. Під час перерахунку, коли збільшується прожитковий мінімум, його пенсія також росте.

Але це не стосується тих, хто працює. Для перерахунку їхніх пенсій застосовується старий рівень прожиткового мінімум, допоки вони не звільняться.

Відтак людина пішла працювати, а вважалася такою, що не працює. Її пенсію трішки збільшили. Проходить час і Пенсійний фонд робить верифікацію, під час якої з'ясовується, що людина працює вже рік. Таким чином виявляється певна переплата, яку автоматично з людини знімають. Відповідно розмір пенсії зменшується разово, або впродовж кількох місяців,

– каже експерт з питань пенсійного забезпечення.

Коробкін попереджає, що про працевлаштування пенсіонерам варто повідомляти Пенсійний фонд завчасно, аби це потім не ставало "сюрпризом".