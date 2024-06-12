Підвищення пенсій з червня: кому та наскільки збільшать виплати
12 червня 2024, 08:00Читать новость на русском
Деякі пенсіонери вже цього місяця отримають підвищену пенсію. Проте, це стосується лише певної категорії пенсіонерів.
Кому підвищать пенсії у червні
Підвищення пенсій у червні передбачено у зв'язку з перерахунком виплат для працюючих пенсіонерів. Оскільки перерахунок здійснюється індивідуально, розмір підвищення буде різним для кожного пенсіонера. Мінімальна надбавка за кожен рік стажу становить 23,61 гривні.
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При цьому, підвищення пенсії отримають не всі пенсіонери, а тільки ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року набули:
- не менше ніж 24 місяці страхового стажу;
- менш як 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.
Що враховується при перерахунку пенсії
При перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам враховується:
- лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року);
- страховий стаж та зарплата у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року.