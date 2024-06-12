Підвищення пенсій з червня: кому та наскільки збільшать виплати

Деякі пенсіонери вже цього місяця отримають підвищену пенсію. Проте, це стосується лише певної категорії пенсіонерів.

Кому підвищать пенсії у червні

Підвищення пенсій у червні передбачено у зв'язку з перерахунком виплат для працюючих пенсіонерів. Оскільки перерахунок здійснюється індивідуально, розмір підвищення буде різним для кожного пенсіонера. Мінімальна надбавка за кожен рік стажу становить 23,61 гривні.

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При цьому, підвищення пенсії отримають не всі пенсіонери, а тільки ті, хто після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати і станом на 1 березня 2024 року набули:

не менше ніж 24 місяці страхового стажу;

менш як 24 місяців стажу, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Що враховується при перерахунку пенсії

Пенсіонери отримають підвищені виплати за квітень та травень, оскільки у ці місяці Пенсійний фонд ще не мав відомостей про єдиний соціальний внесок за перший квартал 2024 року.

При перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам враховується:

лише набутий страховий стаж, якщо пенсіонер пропрацював менше ніж 24 місяці після призначення або попереднього перерахунку пенсії (станом на 1 березня 2024 року);

страховий стаж та зарплата у разі, якщо пенсіонер пропрацював більше ніж 24 місяців станом на 1 березня 2024 року.

Куди звертатись для підвищення пенсії Перерахунок пенсій? Пенсійний фонд України здійснює автоматично, тому звертатися нікуди не потрібно.

При цьому, перерахунок не здійснюється для працюючих пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років і ще не досягли пенсійного віку.