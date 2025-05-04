У чому різниця між пенсією за вислугу років та пенсією зі віком
- Пенсії за вислугу років та за віком наразі розраховуються за однією формулою, тому розмір виплат однаковий.
Пільговий стаж дає право дострокового виходу на пенсію, але не впливає на суму пенсійних виплат.
Деякі українці отримують пенсію за вислугу років. Однак нараховувати її можуть як виплату за віком.
Які різниця між пенсією за віком та пенсією за вислугу років
Річ у тім, що пільговий стаж дає тільки право дострокового виходу, але не впливає на суму, передає 24 Канал з посиланням на видання На пенсії.
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У матеріалі пояснили, що станом на сьогодні пенсії за вислугу років і за віком розраховуються за однією формулою. Тобто розмір пенсійних виплат наразі однаковий.
Пільговий стаж дає тільки право дострокового виходу, але не впливає на суму,
– йдеться у матеріалі.
Українцям пояснили, що якщо у виписці зазначено "пенсія за віком", то це лише технічний момент. Фактично продовжує діяти пенсія за вислугу років. І це зазначено на початку розпорядження про її призначення.
Важливо! Якщо людина ніколи не зверталася з проханням про зміну виду пенсії, то вам і надалі продовжують виплачувати пенсію за вислугу років.