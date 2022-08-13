Скільки отримуватимуть пенсіонери, у яких не вистачає страхового стажу

Для отримання гарантованої державою пенсії необхідно накопичити достатню кількість страхового стажу. Розповідаємо, на які виплати можуть розраховувати ті, у кого його недостатньо.

В Україні страховий стаж для чоловіків становить 35 років, а для жінок – 30. Але є ті, хто не мав можливість накопичити цю кількість. Розповідаємо, на яку пенсію вони можуть розраховувати в такому разі.

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Передбачена соціальна пенсія

На пенсію можна вийти у 60 років, за умови накопичення відповідного страхового стажу. Якщо цього досягнути не вдалось, то держава забезпечує виплатами, але вже після 65 років. Саме у цьому віці громадянин України має право оформити тимчасову допомогу, яку ще в народі називають соціальною пенсією.

Відразу ж обмовимось, що соціальну пенсію для тих, у кого недостатній стаж, перераховують кожні пів року. На її суму впливатимуть майнові зміни, а також середньомісячний сукупний дохід.

Що потрібно для отримання допомоги

Важливо! Розраховувати на цей вид допомоги зможуть не всі. Йдеться лише про тих, у кого

Передовсім особі слід звернутись до місцевих органів соціального захисту. Це може бути відділ як за місцем реєстрації, так і фактичного проживання. Якщо оформлення відбувається таки не за місцем реєстрації, то необхідно буде надати документ з Управління праці та соціального захисту населення. У ньому має бути вказано, що відповідну фінансову допомогу особа не отримує.

Крім того, слід надати інший пакет документів:

документ, який засвідчує вашу особу та місце проживання;

ідентифікаційний податковий номер;

довідку про страховий стаж (упродовж 5 робочих днів видається у Пенсійному фонді на запит пенсіонера);

декларацію про доходи, а також майновий стан (необхідно заповнити, ураховуючи довідки про доходи кожного члена сім'ї) за останні 6 місяців.

Яким буде розмір виплати

Відразу ж зауважимо, що отримувати такі пенсіонери будуть не більше 2 600 гривень. Рівно таким з 1 липня є прожитковий мінімум для працездатних осіб.

А сама формула розраховується так: держава виплатить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, котрі втратили працездатність, а також середньомісячним загальним прибутком сім'ї особи з розрахунком на одного. А переглядають виплати кожні пів року тому, що рівно за цей проміжок часу необхідно буде подавати документи про фінансове становище.

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