Чи можуть бути затримки з виплатами пенсій у 2023 році

18 листопада 2022 , 18:29
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Більша частина доходів бюджету-2023 – міжнародна макрофінансова допомога. Відтак у населення хвилює не лише, чи варто розраховувати на підвищення пенсій, але й чи не буде затримок.

Уряд сподівається, що затримок з виплатою пенсій у 2023 році не буде, однак все залежатиме від регулярності надходжень грошової допомоги від міжнародних партнерів України. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Ми говорили про міжнародних партнерів, це залежить від них. Ми сподіваємося, що все буде нормально, але тільки Господу Богу відомо. Це не 100% джерело наповнення бюджету. Не на 100% гарантоване.  
Зверніть увагу! Макрофінансова допомога від міжнародних партнерів може йти лише на соцвиплати та макрофінансову стабільність тощо. Що стосується фінансування армії та військової частини, то гроші на це ідуть виключно з власних доходів України. 

Які суми обіцяють міжнародні партнери 

  • Україна потребує для покриття дефіциту бюджету у 2023 році 38 мільярдів доларів.
  • Єврокомісії погодила кредит у розмірі 18 мільярдів євро. Однак зі слів голови Мінфіну Сергія Марченка, міністерство більше цікавлять грантові кошти, тож уряд активно працює над їх отриманням. 
  • Зараз Україна регулярно отримує грантові кошти від США. 

Детальніше Грошова та кредитна допомога Україні: Марченко розповів, на які суми можна розраховувати

Чи підвищать пенсії у 2023 році 

Що стосується підвищень пенсій, то у наступному році вона скоріш за все залишиться без змін, поділився Гетманцев. Зараз мінімальна зарплата складає 6 700 гривень або 183 долари за офіційним курсом. 

Ми не закладаємо поки що збільшень. Але подивимося по тому, як будуть розвиватися події. Безперечно ми зацікавлені у тому, щоб збільшувати соціальні стандарти. І ми щороку збільшували та прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Але подивимося на те, які у нас будуть для цього можливості,
– розповідає він. 

Разом з тим нардеп зауважив, що середня номінальна зарплата може зрости на 30% до 18,2 тисячі гривень.

Автор: Дар'я Вереньова