Чи можуть бути затримки з виплатами пенсій у 2023 році

Більша частина доходів бюджету-2023 – міжнародна макрофінансова допомога. Відтак у населення хвилює не лише, чи варто розраховувати на підвищення пенсій, але й чи не буде затримок.

Уряд сподівається, що затримок з виплатою пенсій у 2023 році не буде, однак все залежатиме від регулярності надходжень грошової допомоги від міжнародних партнерів України. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ми говорили про міжнародних партнерів, це залежить від них. Ми сподіваємося, що все буде нормально, але тільки Господу Богу відомо. Це не 100% джерело наповнення бюджету. Не на 100% гарантоване.

Які суми обіцяють міжнародні партнери

Україна потребує для покриття дефіциту бюджету у 2023 році 38 мільярдів доларів.

Єврокомісії погодила кредит у розмірі 18 мільярдів євро. Однак зі слів голови Мінфіну Сергія Марченка, міністерство більше цікавлять грантові кошти, тож уряд активно працює над їх отриманням.

Зараз Україна регулярно отримує грантові кошти від США.

Макрофінансова допомога від міжнародних партнерів може йти лише на соцвиплати та макрофінансову стабільність тощо. Що стосується фінансування армії та військової частини, то гроші на це ідуть виключно з власних доходів України.

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Чи підвищать пенсії у 2023 році

Що стосується підвищень пенсій, то у наступному році вона скоріш за все залишиться без змін, поділився Гетманцев. Зараз мінімальна зарплата складає 6 700 гривень або 183 долари за офіційним курсом.

Ми не закладаємо поки що збільшень. Але подивимося по тому, як будуть розвиватися події. Безперечно ми зацікавлені у тому, щоб збільшувати соціальні стандарти. І ми щороку збільшували та прожитковий мінімум і мінімальну заробітну плату. Але подивимося на те, які у нас будуть для цього можливості,

– розповідає він.

Разом з тим нардеп зауважив, що середня номінальна зарплата може зрости на 30% до 18,2 тисячі гривень.