Правительство надеется, что задержек с выплатой пенсий в 2023 году не будет, однако все зависит от регулярности поступлений денежной помощи от международных партнеров Украины. Об этом в интервью 24 каналу рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Мы говорили о международных партнерах, это зависит от них. Мы надеемся, что все будет нормально, но только Господу Богу известно. Это не 100% источник наполнения бюджета. Не на 100% гарантировано.

Обратите внимание! Макрофинансовая помощь от международных партнеров может идти только на соцвыплаты и макрофинансовую стабильность. Что касается финансирования армии и воинской части, деньги на это идут исключительно из собственных доходов Украины.

Какие суммы обещают международные партнеры

Украина нуждается для покрытия дефицита бюджета в 2023 году в 38 миллиардов долларов.

Еврокомиссии согласовала кредит в размере 18 миллиардов евро. Однако по словам главы Минфина Сергея Марченко, министерство больше интересуют грантовые средства, поэтому правительство активно работает над их получением.

Сейчас Украина регулярно получает гранты от США.

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Повысят ли пенсии в 2023 году

Что касается повышений пенсий, то в следующем году она, скорее всего, останется без изменений, поделился Гетманцев. Сейчас минимальная зарплата составляет 6 700 гривен или 183 доллара по официальному курсу.

Мы не закладываем пока увеличение. Но посмотрим по тому, как будут развиваться события. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы увеличивать социальные стандарты. И мы ежегодно увеличивали прожиточный минимум и минимальную заработную плату. Но посмотрим на то, какие у нас будут для этого возможности,

– рассказывает он.

Вместе с тем нардеп отметил, что средняя номинальная зарплата может вырасти на 30% до 18,2 тысячи гривен.