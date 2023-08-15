Пенсія під час воєнного стану: які зміни чекають на українців

Через війну формат соціальних виплат для українців змінився. Це пов'язано як з вимушеним переїздом пенсіонерів на інші території, так і зі змінами у законодавстві.

Що змінилося у пенсіях за півтора року

Найголовніше, що сталося з пенсіями за останні півтора року – підвищення на 33%. Розмір виплат зріс з 3 991,53 гривні у січні 2022 року до 5 311,44 гривні у липні 2023 року.

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У ПФУ опублікували статистику, згідно з якою, українські пенсіонери зараз отримують такі виплати:

1 227,8 гривні – 0,6% пенсіонерів;

від 2 001 до 3 000 гривень – 29,5%;

від 3 001 до 4 000 гривень – 21,3%;

від 4 001 до 5 000 гривень – 15%;

від 5 001 до 10 000 гривень – 23,2%;

понад 10 000 гривень – 10,4%.

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Після цього перерахунку, для деяких пенсіонерів розмір мінімальних виплат піднявся з 2 100 гривень до 2 520 гривень.

У ПФУ кажуть, що, не дивлячись на воєнний стан підвищення виплат відбуватиметься надалі. Якщо у бюджеті будуть виділені кошти, їх спрямують на наступну індексацію.

Пенсіонери тепер можуть вирішувати питання пов'язані з пенсійним фондом дистанційно – онлайн. Процедура стала можлива завдяки розвитку онлайн-кабінету на вебпорталі ПФУ.

Також, послуга виплати пенсій на пошті стала доступна і за кордоном. Пенсіонер зможе звернутися до уповноважених органів, щоб отримувати кошти через міжнародний переказ.

Чи будуть зміни у пенсіях у 2024 році

Ідентифікація для отримання пенсії була відтермінована. Пенсіонерам потрібно пройти процедуру перевірки до січня 2024 року. До цього часу продовження виплат відбувається автоматично.

У ПФУ обіцяють при найменших можливостях, проводити перерахунок пенсій. Попри складну ситуацію у 2023 році, уряду вдалося підвищити розмір виплат. Так, у липні 2023 року переглядалися пенсії для науковців і держслужбовців.

Представники Пенсійного фонду наголошують, що зміна розміру надбавок відбувається відповідно до підвищення прожиткового мінімуму. На ці перерахунки не впливають стаж, вік та особисті обставини пенсіонера.