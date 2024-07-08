Як зміниться пенсія українців у 2025 році

Пенсії українців можуть зростати з декількох причин. Зокрема, через проведення індексації, перерахунку чи нарахування надбавок.

Чи зросте пенсія у 2025 році

У Бюджетній декларації 2025 – 2027 зазначено, що соцстандарти встановлені зараз мають бути актуальними до 2028 року. Йдеться, зокрема, про розмір мінімальної пенсії, зарплати та прожитковий мінімум.

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Тобто, у 2025 році ці показники не зазнаватимуть змін. Однак, це не означає, що пенсії українців не зростатимуть. Збільшенню виплат сприятимуть інші фактори, такі як впровадження спеціальних надбавок.

Хто зможе вийти на пенсію у 2025 році

Гетманцев виступає проти заморожування мінімальних соцстандартів.

Час виходу на пенсію залежить від віку пенсіонера та кількості набутого ним стажу. Зараз українці можуть піти на заслужений відпочинок у 60, 63 та 65 років.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025 році:

для тих, хто хоче піти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки – мінімум 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

До 2028 року необхідний мінімум стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме.