Індексація пенсій в Україні: як зміниться розмір виплат у 2025 році

Міністерство соціальної політики підготувало проєкт бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік. У проєкті постанови вказується коефіцієнт індексації 1,10.

Що відомо про індексацію пенсій у 2025 році

Так у поточному році буде проведено перерахунок пенсій та щомісячних страхових виплат, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Згідно з пояснювальною запискою, індексацію заплановано з 1 березня 2025 року.

Так передбачається виділення 44,7 мільярда гривень доплат у рамках бюджету Пенсійного фонду. Вони будуть визначатися відповідно до постанов Кабміну про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи для підтримки найбільш уразливих груп населення.

Зокрема загальний обсяг доходів ПФУ на 2025 рік становитиме 904,8 мільярда гривень. Ці розрахунки ґрунтуються на звітних даних про кількість одержувачів пенсій та розміри виплат, враховуючи:

прожитковий мінімум для непрацездатних осіб (2 361 гривні);

мінімальну заробітну плату (8 000 гривень).

Зауважте! Також до розрахунків входять дані з автоматизованих баз пенсійної документації, прогнозні макропоказники економічного розвитку України на 2025-2027 роки та передбачувані надходження Єдиного соціального внеску у розмірі 589,9 мільярда гривень.

Збільшення пенсій у 2025 році

Індексація у березні поточного року відбуватиметься з урахуванням 50% зростання середньої зарплати за останні три роки та 50% інфляції за попередній рік.

Так, наприклад, у 2024 році коефіцієнт індексації становив 1,079. Це призвело до збільшення середньої пенсії на 358 гривень, тобто до 5 743 гривень.

У 2025 році суми підвищення будуть дещо вищими. Однак за нинішніх цін багато пенсіонерів не помітять індексації.

У поточному році середній розмір підвищення буде на рівні 365 гривень. Але це наразі тільки ймовірні розрахунки.

Важливо! Індексуватимуть лише основну пенсійну виплату, без будь-яких доплат та надбавок від держави.