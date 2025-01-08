Что известно об индексации пенсий в 2025 году

Так в текущем году будет проведен перерасчет пенсий и ежемесячных страховых выплат, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.

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Согласно пояснительной записке, индексацию запланировано с 1 марта 2025 года.

Так предусматривается выделение 44,7 миллиарда гривен доплат в рамках бюджета Пенсионного фонда. Они будут определяться в соответствии с постановлениями Кабмина об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры для поддержки наиболее уязвимых групп населения.

В частности общий объем доходов ПФУ на 2025 год составит 904,8 миллиарда гривен. Эти расчеты основываются на отчетных данных о количестве получателей пенсий и размеры выплат, учитывая:

прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (2 361 гривны);

минимальную заработную плату (8 000 гривен).

Обратите внимание! Также в расчеты входят данные из автоматизированных баз пенсионной документации, прогнозные макропоказатели экономического развития Украины на 2025-2027 годы и предполагаемые поступления Единого социального взноса в размере 589,9 миллиарда гривен.

Увеличение пенсий в 2025 году

Индексация в марте текущего года будет происходить с учетом 50% роста средней зарплаты за последние три года и 50% инфляции за предыдущий год.

Так, например, в 2024 году коэффициент индексации составил 1,079. Это привело к увеличению средней пенсии на 358 гривен, то есть до 5 743 гривен.

В 2025 году суммы повышения будут несколько выше. Однако при нынешних ценах многие пенсионеры не заметят индексации.

В текущем году средний размер повышения будет на уровне 365 гривен. Но это пока только вероятные расчеты.

Важно! Индексировать будут только основную пенсионную выплату, без каких-либо доплат и надбавок от государства.