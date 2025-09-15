Пенсії у 2026 році: чи заклали вищі виплати у бюджеті на наступний рік
- У 2026 році пенсії українців зростуть завдяки індексації, а на пенсійне забезпечення виділено 1 трильйон 27 мільярдів гривень, що на 123,4 мільярда більше, ніж у 2025 році.
- У Бюджетній декларації прогнозується підвищення мінімальної пенсії до 2 564 гривень у 2026 році, 2 715 гривень у 2027 році та 2 859 гривень у 2028 році.
Уряд схвалив проєкт Бюджету на наступний рік. Вже відомо, що пенсії українців у 2026 збільшаться. Сума на пенсійне забезпечення також зросла у порівнянні з 2025 роком.
Чи будуть зростати пенсії у 2026 році?
У 2026 році пенсії багатьох українців зростатимуть, завдяки проведенню індексації, передає 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.
Загалом на пенсійне забезпечення у 2026 році виділено відчутно більше ніж цьогоріч – 1 трильйон 27 мільярдів гривень. Для порівняння, у 2025 закладено на 123,4 мільярдів менше.
Як змінювався прожитковий мінімум від початку повномасштабної війни?
- Востаннє уряд закладав зростання прожиткового мінімуму у бюджет у 2022 році, плануючи перший бюджет в умовах повномасштабної війни. Тоді він зріс до 2 093 гривень.
- Наступні роки прожитковий мінімум для непрацездатних осіб не змінювався. Однак відбувались індексації пенсій, тож виплати в порівнянні з 2023 роком зросли.
- Станом на 2025 рік розмір мінімальної пенсії складає 2 361 гривні.
Як може зрости пенсія у наступні роки?
У Бюджетній декларації 2026-2028 роки уряд прогнозує, що мінімальна пенсія змінюватиметься наступним чином:
- з 1 січня 2026 року – підвищення до 2 564 гривень (+8,6%);
- з 2027 року – збільшення до 2 715 гривень (+5,9%);
- з 2028 року – зростання до 2 859 гривень (+5,3%).
В якому віці можна вийти на пенсію в Україні?
У 2025 році вимоги для виходу на пенсію за віком складають:
- для пенсії у 60 років – не менше 32 років страхового стажу;
- для пенсії у 63 роки – від 22 до 32 років страхового стажу;
- для пенсії у 65 років – від 15 до 22 років страхового стажу.
Нагадаємо, що страховий стаж – це період, за який працівник чи його роботодавець вносив соціальні внески до ПФУ. Тож важливо не плутати страховий стаж з трудовим.