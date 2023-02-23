Шмигаль розповів, що буде з доплатами до пенсій
23 лютого 2023, 13:06Читать новость на русском
У березні на пенсіонерів чекає індексація виплат. Кабмін запевнив, що майбутнє підвищення ніяким чином не вплине на доплати за віком.
Про що повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає 24 Канал.
Читайте також В декілька кліків: як оформити пенсію онлайн у Дії
Доплата до пенсій
Середня доплата до пенсійних виплат становитиме від 400 до 800 гривень, а програма для українців від 70 до 80 років й старше триватиме весь 2023 рік.
- Пенсіонери віком від 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень.
- Ті кому виповнилось від 75 до 80 років – 400 гривень.
- Від 70 до 75 років – 300 гривень.
Цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Попри війну, ми знаходимо можливість підвищувати виплати, допомагати та підтримувати,
– додав Шмигаль.