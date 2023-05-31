Три пенсії одразу: хто у червні отримає пенсії по-новому

На початку червня на деяких пенсіонерів чекає доплата в трикратному розмірі. Зокрема це стосується українців, яким затримали виплати.

Хто отримає потрійну доплату

Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні. Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.

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Нагадаємо! У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень. Розмір виплати залежить від розміру пенсії, для декого доплатять 1 200 гривень.

Також перерахунок торкнувся:

тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Як порахувати розмір підвищення Щоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.

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