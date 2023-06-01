За особливі заслуги перед державою: влада розширила список осіб зі спеціальною пенсією

1 червня 2023, 09:56
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Влада внесла правки до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", які передбачають надання спеціальних виплат новим категоріям пенсіонерів. Проте дехто з них навпаки може втратити свої гроші.

Хто отримає спеціальну пенсію

Згідно з законом, соціальні привілеї та спеціальна пенсія встановлюються таким особам:

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  • Героям України, які нагороджені орденом “Золота Зірка” з 19 лютого 2014 року;
  • які брали участь у бойових діях, які отримали державні нагороди під час незалежності України;
  • видатним спортсменам;
  • космонавтам, що були у космосі та членам льотно-випробувальних екіпажів;
  • відзначеним почесним званням України "заслужений" або будь-яким орденом;
  • матері або батьку, які мають 5 і більше дітей (включно з усиновленими) та виховували їх до 6 років.
Нагадаємо! Право на соціальні привілеї та "особливу" пенсію також мають люди, які мають статус борця за незалежність України та особи, які зазнали політичних чи релігійних репресій з боку влади СРСР (1917 – 1991 роки).

Які виплати чекають на цих пенсіонерів

Пенсію за особливі заслуги перед Україною встановлюють у певному відсотку від дійсного прожиткового мінімуму. Тобто ситуація така:

  • борці за незалежність України – 200% від прожиткового мінімуму;
  • Герої України та матері (батьки), які мають п’ятьох і більше дітей – 35 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після 1991 року нагороджені орденом "за мужність" – 23 – 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
  • усі інші –  23 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році планується перерахунок).
Зверніть увагу! Кавалери ордену Леніна будуть позбавлені виплат від держави.

Хто у червні отримає пенсії по-новому

  • Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні.
  • У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.
  • Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.

 

 

Автор: Тетяна Стельмах