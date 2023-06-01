За особливі заслуги перед державою: влада розширила список осіб зі спеціальною пенсією

Влада внесла правки до закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", які передбачають надання спеціальних виплат новим категоріям пенсіонерів. Проте дехто з них навпаки може втратити свої гроші.

Хто отримає спеціальну пенсію

Згідно з законом, соціальні привілеї та спеціальна пенсія встановлюються таким особам:

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Героям України, які нагороджені орденом “Золота Зірка” з 19 лютого 2014 року;

які брали участь у бойових діях, які отримали державні нагороди під час незалежності України;

видатним спортсменам;

космонавтам, що були у космосі та членам льотно-випробувальних екіпажів;

відзначеним почесним званням України "заслужений" або будь-яким орденом;

матері або батьку, які мають 5 і більше дітей (включно з усиновленими) та виховували їх до 6 років.

Які виплати чекають на цих пенсіонерів

Право на соціальні привілеї та "особливу" пенсію також мають люди, які мають статус борця за незалежність України та особи, які зазнали політичних чи релігійних репресій з боку влади СРСР (1917 – 1991 роки).

Пенсію за особливі заслуги перед Україною встановлюють у певному відсотку від дійсного прожиткового мінімуму. Тобто ситуація така:

борці за незалежність України – 200% від прожиткового мінімуму;

– 200% від прожиткового мінімуму; Герої України та матері (батьки), які мають п’ятьох і більше дітей – 35 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– 35 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після 1991 року нагороджені орденом "за мужність" – 23 – 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

– 23 – 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; усі інші – 23 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році планується перерахунок).

Хто у червні отримає пенсії по-новому

Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні.

У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.

Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.

Кавалери ордену Леніна будуть позбавлені виплат від держави.