Хто отримає спеціальну пенсію
Згідно з законом, соціальні привілеї та спеціальна пенсія встановлюються таким особам:
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- Героям України, які нагороджені орденом “Золота Зірка” з 19 лютого 2014 року;
- які брали участь у бойових діях, які отримали державні нагороди під час незалежності України;
- видатним спортсменам;
- космонавтам, що були у космосі та членам льотно-випробувальних екіпажів;
- відзначеним почесним званням України "заслужений" або будь-яким орденом;
- матері або батьку, які мають 5 і більше дітей (включно з усиновленими) та виховували їх до 6 років.
Які виплати чекають на цих пенсіонерів
Пенсію за особливі заслуги перед Україною встановлюють у певному відсотку від дійсного прожиткового мінімуму. Тобто ситуація така:
- борці за незалежність України – 200% від прожиткового мінімуму;
- Герої України та матері (батьки), які мають п’ятьох і більше дітей – 35 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- видатні олімпійці, космонавти, ветерани війни, які після 1991 року нагороджені орденом "за мужність" – 23 – 35% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- усі інші – 23 – 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2024 році планується перерахунок).
Хто у червні отримає пенсії по-новому
- Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні.
- У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.
- Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.